Zanger Joe Jonas en zijn vriendin Tatiana Gabriela zijn na ongeveer een jaar uit elkaar. Dat meldt Us Weekly op basis van een ingewijde. Ook entertainmentwebsite TMZ heeft de breuk bevestigd gekregen van een bron.

Volgens een ingewijde bij Us Weekly zijn de twee uit elkaar gegroeid doordat Jonas het steeds drukker kreeg met zijn werk. Vrienden zouden een hereniging in de toekomst niet uitsluiten.

De 37-jarige Jonas en Gabriela werden in november vorig jaar voor het eerst aan elkaar gelinkt. In maart werden ze zoenend gefotografeerd op een vliegveld in Miami. Een maand later bevestigde de zanger hun relatie via Instagram. Afgelopen zomer waren ze nog samen op vakantie in Italië.

Jonas was eerder getrouwd met actrice Sophie Turner, met wie hij twee kinderen heeft.