BRAGA (ANP) - De internationals van Portugal hebben vlak voor het thuisduel met Denemarken in de Nations League een eerbetoon aan Cristiano Ronaldo gebracht. Ze liepen vlak voor de aftrap het veld op in een shirt met nummer 7, het rugnummer van de wereldberoemde recordinternational van Portugal die eerder deze maand zijn afscheid bij de nationale ploeg aankondigde.

"Het is tijd om het shirt met nummer 7 door te geven", schreef de Portugese topscorer aller tijden op Instagram. Dat namen ook veel supporters in het stadion van Braga letterlijk. Zij droegen eveneens shirts met nummer. Oud-aanvaller Carlos Forbs van Ajax heeft het shirt met nummer 7 van Ronaldo overgenomen in de nationale ploeg.

In de zevende minuut van de wedstrijd klonk een ovationeel applaus voor Ronaldo, die 146 doelpunten maakte in 234 duels voor Portugal.

Europees kampioen

Ronaldo werd in 2016 Europees kampioen en won in 2019 en 2025 de Nations League met zijn landenploeg. Ronaldo speelde afgelopen zomer zijn zesde WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. In 27 WK-duels maakte hij elf doelpunten. Ronaldo droeg 23 jaar het shirt van Portugal.

Zijn afscheid kwam niet helemaal als een verrassing. Hij verliet op 30 september de Portugese selectie, een dag voor de uitwedstrijd tegen Denemarken. Hij was boos op bondscoach Jorge Jesus en beschuldigde hem ervan tot twee keer toe zijn woord te hebben gebroken.

Schorsing

De recordinternational bood later zijn excuses aan voor zijn gedrag en suggereerde zelf dat hij een straf verdiende. Hij zei ook zich beschikbaar te blijven stellen voor het Portugese elftal.

Vervolgens legde de Portugese voetbalbond hem een schorsing van dertig dagen en een boete van 255 euro op. De schorsing liep eind oktober af, waardoor Ronaldo geen interlands hoefde te missen.

Ronaldo blijft wel voetballen voor Al-Nassr uit Saudi-Arabië. De verwachting is dat hij nog een afscheidsduel krijgt.