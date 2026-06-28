Joël Borelli hoopt op meer animo voor inhaalshow Philips Stadion

Joël Borelli hoopt dat de mensen die een kaartje hadden voor een van de twee geannuleerde shows van Bij Ons In Brabant maandag tijdens een inhaalshow alsnog komen. Tot dusver lijkt het Philips Stadion in Eindhoven niet vol te raken, zegt de zanger en gastheer van de shows op Instagram.

"We zijn supergoed van start gegaan hoor, echt waar. Maar het is nog lang niet wat we ons ervan voorgesteld hadden", zegt Borelli in een video. Volgens hem gaat het optreden hoe dan ook door. "Natuurlijk wordt het gezellig, the show must go on." Kaarthouders hebben een voucher gekregen waarmee ze een nieuw ticket kunnen verzilveren.

De geboren Eindhovenaar had zich wel iets anders voorgesteld van zijn eerste stadionconcerten. "Wat een weekend was dit zeg, man, man, man. Gisteren had het vol moeten zitten; we waren uitverkocht. Vrijdag hadden we een fantastische avond moeten hebben. Ik had dit nooit, nooit kunnen voorstellen, dat dit zo zou eindigen."

Vanwege de extreme hitte werden de eerdere shows geannuleerd. Door de korte voorbereidingstijd kan slechts één avond worden ingehaald. Naast Borelli treden onder anderen Tino Martin, De Bankzitters, Mart Hoogkamer en Trijntje Oosterhuis op.