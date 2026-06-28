Roeiers pakken twee gouden medailles bij wereldbeker in Luzern

LUZERN (ANP) - De Nederlandse roeiers hebben bij de wereldbeker in het Zwitserse Luzern twee gouden medailles veroverd. Bij de vrouwen waren Benthe Boonstra en Roos de Jong in de dubbeltwee de beste, voor twee boten uit de Verenigde Staten. De Holland Acht won bij de mannen, voor Groot-Brittannië en Australië. De regerend wereldkampioenen pakten vorige maand bij de wereldbeker in Sevilla ook de winst.

De Nederlandse roeiers hadden zich zaterdag in Luzern verzekerd van acht finaleplaatsen. Dat leverde vier podiumplekken op. Bij de mannen greep de dubbelvier het zilver, achter de Britten. Voor de vrouwen in de dubbelvier was er brons, achter Groot-Brittannië en Duitsland.