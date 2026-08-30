Joelle Gullit maakt tv-debuut als deelnemer aan Bestemming X

Influencer Joelle Gullit doet voor het eerst mee aan een tv-programma. De dochter van Ruud Gullit en Estelle Cruijff is vanaf zondag te zien als deelnemer in het tweede seizoen van het RTL-programma Bestemming X, waarin ze samen met een groep bekende Nederlanders in een geblindeerde bus door Europa reist.

"Mijn gevoel zei: waarom niet? Ik vind het een net programma, ik hou van spelletjes en ik vind het leuk om nieuwe mensen te leren kennen", vertelt Gullit aan het ANP. "En ik dacht: ja, dit is gewoon iets wat je niet zo snel meemaakt. Dus ik wilde mezelf gewoon in het diepe gooien, eigenlijk."

Vooraf besprak ze haar deelname wel met het thuisfront, vertelt ze. "Ja, zeker. Ik heb dit echt wel heel goed overlegd, met mijn moeder vooral. En die zei: nou Jo, dat klinkt wel als iets heel tofs. Dus weet je, ga dit gewoon doen als je dat leuk vindt. Die stond er helemaal achter."

Hints

In Bestemming X weten de deelnemers niet waar ze naartoe rijden. Door opdrachten te doen en hints op te pikken, moeten ze aan het einde van elke opdracht een gok doen waar ze zich bevinden. Degene die er het verst vanaf zit, moet de bus verlaten. De rest reist verder.

"Door mee te doen wilde ik wel zien of mijn intuïtie echt zo sterk is, want dat is wat mensen altijd over mij zeggen", zegt Gullit. "Dit was voor mij ook de ultieme test om mezelf niet zo te onderschatten en juist wat meer vertrouwen in mezelf te krijgen."

Vreselijk

Hoewel Gullit het naar eigen zeggen naar haar zin had gehad, viel de reis in de geblindeerde bus wat tegen. "Vreselijk!", roept ze lachend. "Je komt zuurstof tekort, bent gedesoriënteerd, kan amper nadenken... Nee, het is echt zo. Het is gezellig, maar aan de andere kant ook weer heel veel. En je mist ook wel een beetje je privé. Je kan niet even weg van een situatie als je even op jezelf wil zijn."

Desondanks zou ze het zo weer doen, zegt ze. "Ja, ik denk het wel. Vooral om de spanning, want het is toch heel leuk om mee te maken. Wel een mindset waarop je je moet voorbereiden, want je staat wel steeds aan. Ik heb zelfs gedroomd over het programma!"