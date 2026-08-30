Voorlopig geen reünie van de serie New Girl

Er zijn op dit moment geen plannen voor een reünie van New Girl. Bedenker Liz Meriwether zegt tegen Variety dat er geen scripts zijn geschreven voor een terugkeer van de populaire sitcom.

Acteur Max Greenfield, die Schmidt speelde in de serie, zei vorige maand nog dat hij scripts voor een reünie had gelezen en dat die volgens hem "geweldig" waren. Volgens Meriwether klopt dat niet. Ze zegt dat de opmerkingen van Greenfield inmiddels vooral tot een grappige uitwisseling tussen haar en de cast hebben geleid.

De cast komt op 10 oktober wel weer bij elkaar tijdens een evenement in Los Angeles, waar de serie een prijs ontvangt. Dat staat volgens Meriwether los van een mogelijke nieuwe aflevering of reeks.

New Girl liep van 2011 tot 2018 en telde zeven seizoenen. Zooey Deschanel speelde de hoofdrol als Jess Day.