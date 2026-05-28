Johan Derksen trots op SBS6 om binnenhalen Matthijs van Nieuwkerk

Johan Derksen is blij dat Matthijs van Nieuwkerk na jaren afwezigheid terugkeert op televisie. "En ik ben er trots op dat SBS6 dat geregeld heeft", zei de tv-analist donderdag in zijn talkshow Vandaag Inside.

"Als ze een juiceprogramma doen, zit ik hier niet te juichen, maar ik vind wel dat hij het niveau van SBS6 verhoogt", ging Derksen verder. Wel heeft hij zijn twijfels bij het programma dat Van Nieuwkerk gaat maken over soulzangeres Aretha Franklin. "Ik ben bang dat de doorsnee kijker van SBS liever John de Bever heeft."

Derksen hoopt dat Van Nieuwkerk en zijn medepresentator Shirma Rouse de kijker dan ook "een beetje gaan opvoeden". "Ik kijk ernaar uit."

Het programma van Van Nieuwkerk, dat dit najaar te zien is, is voorlopig een eenmalig project.