Johan Derksen heeft in het programma Vandaag Inside gereageerd op de aangifte die Tweede Kamerlid Doğukan Ergin (DENK) tegen hem heeft aangekondigd. "Ik vind het zo kinderachtig om dat te doen", zei Derksen onder meer toen het onderwerp in de uitzending ter sprake kwam.

"En dan zo knippen dat het net lijkt alsof ik oproep tot moord", vervolgde Derksen. "Alles wat erachter komt laten ze weg", aldus de presentator. "Ze bekijken het maar. Ik heb uitgelegd dat het bij wijze van spreken was." Volgens hem heeft "heel Nederland" dat begrepen, "alleen die meneer van DENK niet".

Ergin schreef in een bericht op X aangifte te doen tegen Derksen. Het Vandaag Inside-gezicht had dinsdagavond uitspraken gedaan in een item over onverdoofd slachten. Derksen zei "we zullen die meneer van DENK eens als proefkonijn zijn strot doorsnijden", om te zien "of dat geen pijn oplevert". Woensdag zei Derksen dat hij een voorbeeld gaf, omdat hij zich naar eigen zeggen ontzettend ergerde. "Dierenwelzijn vind ik belangrijker dan een dier de strot doorsnijden zonder verdoving."