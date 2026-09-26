John Goodman en Laura Bailey in derde seizoen The Last of Us

John Goodman, Ian Alexander en Laura Bailey maken hun opwachting in het derde seizoen van de HBO-serie The Last of Us, meldt Deadline. Zij voegen zich bij eerder aangekondigde acteurs als Li Jun Li, Peter Sarsgaard en Jason Ritter.

Alexander en Bailey zijn geen vreemden van de videogamefranchise waar de serie op is gebaseerd. Zij leenden eerder hun stemmen aan personages in de videogame The Last of Us: Part II. HBO heeft voor The Last of Us eerder acteurs uit de videogames voor de liveactionserie gecast. Dat gebeurde eerder met Merle Dandridge en Jeffrey Wright.

Het eerste seizoen van de serie kwam uit in 2023. Het tweede seizoen verscheen vorig jaar. Over het derde seizoen is nog niet veel bekend. Mogelijk wordt de volgende reeks de laatste.