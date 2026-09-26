Joe Speedboot grootste kanshebber bij Gouden Kalveren

Joe Speedboot is met negen nominaties de grootste kanshebber bij de aanstaande uitreiking van de Gouden Kalveren. Ook Truly Naked (zeven keer) en Downtown (vijf) kunnen op veel nominaties voor de belangrijkste Nederlandse filmprijzen rekenen, werd zaterdag bekendgemaakt tijdens het Nederlands Film Festival in Utrecht.

De film Joe Speedboot, naar het gelijknamige boek van Tommy Wieringa, maakt onder meer kans op de prijzen voor Beste Speelfilm, Beste Camera en Beste Montage. Daarnaast zijn Daan Buringa (Beste Hoofdrol) en QiQi van Boheemen en Ramses van Hall (Beste Bijrol) genomineerd voor hun acteerprestaties.

In de categorie Beste Speelfilm maken ook A Family, Truly Naked, Donkey Days en Whitetail kans. Buringa strijdt in de belangrijkste acteercategorie met Daniel Cornelissen (Downtown), Nienke Plas (Treat Her Like A Lady), Ahlaam Teghadouini (Porte Bagage) en Finn Vogels (A Family). Voor het Kalf voor Beste Bijrol zijn ook Mahjoub Benmoussa (Porte Bagage), Thor Braun (Downtown) en Kendrick Etmon (Stand Up) genomineerd.

Marco van Basten

Bij de seriecategorieën maakt Basta de meeste kans. De Videoland-serie over het leven van Marco van Basten sleepte vier nominaties binnen, voor Beste Dramaserie, Beste Regie, Beste Scenario en Beste Hoofdrol (Chris Peters). In de laatste categorie zijn ook Loes Haverkort (De Eetclub) en Tjitske Reidinga (Pro Deo) genomineerd. De strijd om het Kalf voor Beste Bijrol gaat tussen Brandon River Coene (Pro Deo), Sabri Saddik (Mocros) en Georgina Verbaan (Dag & Nacht).

Alle prijzen worden vrijdag, op de laatste dag van het filmfestival, uitgereikt in de Stadsschouwburg in Utrecht.