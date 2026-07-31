John Leguizamo is Ice Age dankbaar voor twee huizen

Acteur John Leguizamo is dankbaar voor het feit dat hij al een kwart eeuw de stem van Sid de luiaard inspreekt in de Ice Age-films. Dat zei de ster uit The Odyssey in Entertainment Tonight. Leguizamo sprak Sid al in voor vijf speelfilms en diverse korte animaties. De zesde speelfilm is in de maak.

"In de Ice Age-films kan ik gek en grappig zijn", zegt de acteur. "Maar ik betaal er ook mijn rekeningen van. Het is de langstlopende animatieserie in de bioscopen ooit. Ik heb er een tweede en derde huis van kunnen kopen. Mijn kinderen konden studeren dankzij Ice Age."

Leguizamo speelt in The Odyssey de blinde bediende van Odysseus, die zijn vrouw Penelope bijstaat terwijl zij twintig jaar op haar man wacht. Volgens recensenten maakt Leguizamo kans op een Oscarnominatie voor zijn indringende rol in de megahit.