Mahershala Ali: Marvel wilde de Blade-film blijkbaar niet maken

Mahershala Ali is klaar met vragen over de mislukte productie van de Blade-film. De acteur verwijst de journalist van GQ die ernaar vraagt door naar Marvel, die uiteindelijk besloot om de film niet te maken. "Ze hadden me onder contract, ze hebben miljarden dollars, als ze de film hadden willen maken, hadden we hem wel gemaakt", vertelt hij in een interview.

In 2019 werd Ali aangekondigd als de hoofdrolspeler in een film over de vampierjagende superheld, met Bassam Tariq als regisseur. Marvel-baas Kevin Feige zei onlangs dat hij zich een mislukkeling voelt, omdat het project nooit van de grond is gekomen. Dat geldt niet voor Ali, vertelt hij nu: "Om welke reden dan ook, dat project is niets voor mij. Als zij het hadden gewild, hadden we het gedaan. Dus ik moest verder, en dat heb ik gedaan."

Na de mislukte productie van de Marvel-film hebben Ali en de regisseur opnieuw de samenwerking opgezocht voor de actiefilm Your Mother Your Mother Your Mother, die dit najaar verschijnt. "Ik had ze niet allebei kunnen doen, en de reden dat dit überhaupt bestaat", zegt hij over de nieuwe film, "is omdat toen dat project in duigen viel, Bassam (Tariq) de tijd, ruimte, energie en focus had om dit te schrijven en me vervolgens opnieuw te benaderen. En ik kon de vaardigheden gebruiken waar ik meer dan een jaar aan had gewerkt tijdens mijn training voor Blade."