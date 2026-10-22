John Mayer brengt nieuwe muziek uit op eigen platenlabel

John Mayer heeft een eigen platenlabel opgericht. Het label heet Sob Rock Records en is vernoemd naar het laatste album van de Amerikaanse singer-songwriter, dat in 2021 uitkwam. Mayer brengt vrijdag zijn nieuwe single Tom and Jerry bij zijn nieuwe platenmaatschappij uit, meldt Billboard.

Voor zijn nieuwe muzieklabel werkt Mayer samen met Mercury Records, een dochteronderneming van Universal Music Group. De samenwerking verloopt vooralsnog soepel, zegt de muzikant. "De weg van creatieve visie naar uitvoering is nog nooit zo makkelijk en zo bevredigend geweest. Ik voel me enorm geïnspireerd en ik kijk uit naar wat er nog gaat komen."

Tom and Jerry is de eerste nieuwe muziek die Mayer uitbrengt sinds het album Sob Rock verscheen. "'Tom and Jerry' was de naam die ik gebruikte toen ik mijn eerste spraakmemo met dit lied-idee opsloeg", deelde Mayer al op Instagram. Ook deelde hij met welke gastartiesten hij voor het liedje heeft samengewerkt.