Glee-actrice krijgt diarree van plannen voor reboot hitserie

Becca Tobin vindt het maar wat spannend dat er plannen zijn voor een reboot van de hitserie Glee. In de podcast LadyGang zegt de actrice dat ze geen idee heeft of ze ervoor zal worden gevraagd. Tobin verscheen pas in het vierde seizoen voor het eerst in de serie en kreeg in het vijfde seizoen een vaste rol.

"Ik krijg er diarree van", zei ze. "Ik maak geen deel uit van de oorspronkelijke cast. Ik zat niet in seizoen één. Ik ben er pas drie seizoenen later bijgekomen. Dus er is geen enkele garantie." Maar die is er vooralsnog voor niemand, voegt ze toe. "Er is geen enkele garantie voor wie dan ook, wat dan ook, waar dan ook, toch? Maar het is zo'n situatie waarin je gewoon zit te wachten en denkt: 'Oké, gaat hij besluiten om je uit te nodigen, te vragen, of wat dan ook?' Het is zo'n vreemd gevoel."

Eerder deze week werd bekend dat de Amerikaanse hitserie een reboot krijgt bij Disney+ en Hulu. Hoewel er nog niets bekend is over wie er in de serie te zien zullen zijn, liet Glee-bedenker Ryan Murphy al weten dat hij het script voor de nieuwe Glee al af heeft. Ook zei hij dat de originele castleden enthousiast zijn.

Glee was van 2009 tot 2015 zes seizoenen lang te zien op de Amerikaanse zender Fox. De serie gaat over een groep scholieren die onder leiding van een docent een zangkoor beginnen: McKinley High's Glee Club.