Gitarist en zanger John Mayer werkt aan nieuwe muziek. Dat vertelt Steve Jordan, drummer van de Rolling Stones en een producer die vaak met John Mayer werkt, in de nieuwe aflevering van de podcast Gitaarmannen.

Het tweetal heeft volgens Jordan een paar weken geleden zes nieuwe John Mayer-songs opgenomen. "Werkelijk uitmuntend nieuw materiaal", zegt Jordan in de podcast. "Dit zijn de beste songteksten die ik in jaren heb gehoord." Ook zou er al enige tijd een nieuw album van Mayer op de plank liggen.

Mayer bracht sinds Sob Rock (2021) geen album uit. Ed Struijlaart, die de podcast maakt, heeft het fragment van Jordan op YouTube gezet. De clip werd in korte tijd al meer dan 100.000 keer bekeken. De hele podcast staat vanaf maandagmiddag 16.00 uur online.

Struijlaart heeft zich gespecialiseerd in de muziek van John Mayer. Dit najaar reist hij door het land met de theatershow Gitaarmannen 4: Continuum.