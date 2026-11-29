John Stamos rouwt om het overlijden van zijn "mentor" Mike Love. "Vanavond huil ik mezelf in slaap. Ik kan me niet herinneren wanneer ik dat voor het laatst deed", deelt de acteur vlak na het overlijden van de 85-jarige zanger van The Beach Boys.

"Ik heb zoveel van mijn leven besteed aan het vieren van de vreugde die hij bracht. Nu besef ik dat hoe dieper de vreugde, hoe dieper het verdriet", gaat Stamos verder. Bij de tekst deelt hij een onafgemaakt portret van Love dat hij zelf schilderde. "Het is een voorrecht om van iemand zoveel te hebben gehouden dat het zo veel pijn doet", schrijft de Born to Ride-acteur tot slot.

De 63-jarige Stamos heeft in het verleden regelmatig op het podium gestaan met The Beach Boys en met hen meegezongen. Daarnaast speelde hij de hoofdrol in de videoclip van hun hit Kokomo uit 1988 en zong hij ook mee op Forever uit 1992.

Op 10 oktober stond hij tijdens het allerlaatste optreden van Love nog met hem op het podium in Cincinnati. Na het optreden deelde hij op sociale media dat de zanger "ernstige gezondheidsproblemen" had. Hij noemde Love in dat bericht "vaderfiguur, muzikale held en mentor" en uitte zijn bezorgdheid over de gezondheid van Love.