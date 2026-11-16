John Travolta staat zes jaar na het overlijden van zijn vrouw Kelly Preston weer open voor de liefde. Dat vertelde de acteur maandag in een interview met de Today Show.

"Het zijn zes bijzondere jaren geweest waarin ik voor mijn zoon heb gezorgd, die pas 9 was toen dit gebeurde", vertelt de 72-jarige Travolta. Hij zegt dat hij na het verlies van zijn vrouw eerst alles op een rijtje wilde zetten. "Je bent zowel moeder als vader wanneer een van de ouders wegvalt. Dat heb ik heel sterk ervaren."

Inmiddels merkt Travolta dat het steeds beter gaat met zijn kinderen. "Ze worden allebei elk jaar gelukkiger. Het gaat goed met ons", aldus de acteur. Hij sluit dan ook niet uit opnieuw een relatie aan te gaan. "Liefde hoort bij mijn persoonlijkheid", laat hij weten. "Dus sta ik ervoor open? Ja."

Preston overleed in 2020 op 57-jarige leeftijd aan de gevolgen van borstkanker. Het stel kreeg samen drie kinderen: dochter Ella Bleu (26), zoon Benjamin (15) en zoon Jett, die in 2009 op 16-jarige leeftijd overleed na een epileptische aanval.