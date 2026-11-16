Koning Willem-Alexander heeft zijn bezoek aan Sint Eustatius afgesloten. Op het vliegveld werd hij uitgezwaaid door jonge danseressen van de Mega-D Youth Foundation, die voor hem optraden op het nummer Papaoutai van Stromae.

Voordat de koning het eiland verliet, wandelde hij door de wijk Golden Rock, waar hij verschillende sociale huurwoningen bekeek. Hij ging langs bij een huis dat al was opgeknapt, een woning waar de werkzaamheden nog bezig zijn en een huis dat nog moet worden gerenoveerd.

Willem-Alexander wilde onder meer weten hoelang de renovatie van een woning duurt en of de huizen zijn voorzien van airconditioning. Ook kreeg hij te horen dat de woningen zonnepanelen hebben. Nadat de koning met de bewoners op de foto was gegaan, vertrok hij naar het vliegveld.

De koning kwam zondag aan op Sint Eustatius en woonde maandag de viering van Statia Day bij, de jaarlijkse feestdag van het eiland.