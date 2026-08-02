John Williams is mede-eigenaar geworden van Nieuwe Buren, een koffiebar in Gouda. Ook staat hij in de bediening van het restaurant, dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ondersteunt. "Het geeft zoveel energie. Ik vind het zo leuk om te doen", vertelt de presentator zondag aan RTL Boulevard.

Volgens Williams is het "een sexy leuke koffiebar", waar werknemers onder meer Nederlands leren. "Waar kan je het beter leren dan ergens midden in het centrum, waar je de cultuur gewoon opsnuift", stelt hij. Daarnaast worden de medewerkers ook na werktijd gecoacht. "Iedereen krijgt hier een kans." Volgens Williams heeft iedereen daar wat aan. "De mensen zelf, maar ook Nederland."