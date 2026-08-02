EINDHOVEN (ANP) - AZ heeft in de strijd om de Johan Cruijff Schaal dankbaar geprofiteerd van een vroege rode kaart voor PSV'er Joey Veerman en de prijs voor de tweede keer gewonnen. In het zonnige Eindhoven werd het 4-0. Veerman werd binnen tien minuten van het veld gestuurd nadat hij met zijn schoen Mexx Meerdink in het gezicht had geraakt. Meerdink kon met een pleister op de wang door en kopte AZ halverwege de eerste helft op voorsprong. Na rust voerden Weslley Patati, Elijah Dijkstra en Ro-Zangelo Daal de score verder op.

Beide ploegen waren bij de opening van het voetbalseizoen niet op volle sterkte. PSV moest het aan de aftrap nog doen zonder onder anderen WK-gangers Ricardo Pepi en Sergiño Dest en de voorlopig nog niet fitte aanvoerder Jerdy Schouten. De van zware blessures herstelde Ruben van Bommel en Alassane Pléa zaten op de bank. AZ miste de geblesseerde aanvoerder Jordy Clasie. Troy Parrott en Mees de Wit zaten op de bank omdat ze weg willen bij de bekerwinnaar.

Na een minuut stilte voor de overleden scheidsrechter Rob Dieperink liet de fanatieke aanhang van PSV zich direct horen. De van AZ overgekomen Sven Mijnans zorgde bij zijn officiële debuut in de vijfde minuut voor de eerste dreiging, maar zijn schotje werd geblokt. Vlak daarna beging Veerman met een hoog been de overtreding op Meerdink, die daar veel last van had. Daardoor had VAR Pol van Boekel lang de tijd om de beelden terug te kijken. Uiteindelijk werd Serdar Gözübüyük naar het scherm geroepen, waarna Veerman wist wat hem te wachten stond.

Eerste helft

De aanvalsdrang van PSV nam af, al domineerde AZ zeker niet volledig. De eerste grote kans van de bezoekers was wel direct raak. Een van richting veranderde voorzet kwam terecht bij Meerdink, die raak kopte. PSV kreeg na een half uur grote kansen op de gelijkmaker, maar AZ-doelman Jari De Busser had goede reflexen op pogingen van dichtbij van Dennis Man en Guus Til. AZ werd dreigend in de tegenaanval, maar speelde het steeds niet goed uit.

Met Parrott als extra aanvaller begon AZ de tweede helft aanvallender. Het leidde tot meer dominantie en na zes minuten tot de 2-0. Na balverlies van PSV-aanvoerder Mauro Júnior kwam de bal al snel bij de geheel vrijstaande Weslley Patati, die de verre hoek vond. Zeven minuten later rondde Dijkstra af na een counter. De bij AZ teruggekeerde Calvin Stengs verdiende snel na zijn invalbeurt een strafschop, die werd benut door Daal. De ingevallen Van Bommel was tegen zijn oude club nog dicht bij de eretreffer.