Johnny de Mol en zijn vrouw Anouk de Mol-van Schie verwachten samen hun derde kindje. Dat heeft de presentator vrijdag laten weten aan LINDA. In een interview met het blad vertelt hij dat het stel een meisje verwacht.

"Afgelopen week was de twaalfwekenecho en toen hoorden we dat alles goed was", vertelt De Mol. "Toen hebben we het de kinderen verteld. Die wilden al heel lang een broertje of een zusje."

Volgens de 47-jarige De Mol waren de eerste weken van de zwangerschap niet gemakkelijk voor Anouk. "Ze was heel moe en misselijk in de eerste weken en het was natuurlijk ook spannend met alle onderzoeken. Ze moest ook wel wat afspraken afzeggen, maar dat boeit nu natuurlijk helemaal niets meer", vertelt de presentator.

Dankbaar

"We zijn heel dankbaar dat het ons gegeven is. We gaan de komende tijd met het gezin vieren dat we een dochter krijgen." De Mol, die de komende periode met zijn nieuwe theatervoorstelling op het toneel staat, laat weten ook veel thuis te zijn om zijn vrouw te helpen waar nodig.

In 2018 werden de twee voor het eerst ouders van zoon Johnny jr. Een jaar later verwelkomden ze hun zoon Fender. Anouk heeft uit een eerdere relatie ook een dochter, Kiki.