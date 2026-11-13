MEXICO-STAD (ANP/AFP) - Er is op dit moment geen migrantenkaravaan vanuit Mexico onderweg naar de Amerikaanse grens, verklaart de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum in een persconferentie. Haar Amerikaanse ambtsgenoot Donald Trump dreigde donderdag met importheffingen als het land er niet in zou slagen de zogenaamde stroom mensen die naar het noorden reist tegen te houden.

Zeker twee groepen hebben de afgelopen dagen geprobeerd naar de Verenigde Staten te trekken. Volgens persbureau AFP ging het om een groep van ongeveer duizend deelnemers en een van ongeveer honderd personen. Deelnemers vertelden het persbureau dat ze hoopten dat het verlies van de Republikeinen bij de Amerikaanse verkiezingen zou leiden tot minder strenge grensbeperkingen.

Volgens Sheinbaum hebben lokale autoriteiten een groep mensen die vorige week aan de tocht was begonnen ervan weerhouden door te reizen.