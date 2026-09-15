Johnny de Mol prijst zijn vrouw omdat ze nog bij hem is

Johnny de Mol maakt een "diepe buiging" voor zijn vrouw Anouk, omdat zij bij hem is gebleven ondanks de zware jaren die achter hen liggen. Dat zei de Talpa-presentator dinsdag in een lang gesprek op NPO Radio 1. De Mol doelt hiermee op zijn ex Shima Kaes die hem beschuldigde van mishandeling en poging tot doodslag. Na een lange procedure werd de zaak in 2022 door het Openbaar Ministerie geseponeerd.

"Ik was geen prater, dat was een van de redenen dat het zo zwaar voor mij woog", zei De Mol in het programma MISCHA!. "Op het moment dat ik het het zwaarst had, heb ik die vrouw die het meest van mij hield het meeste op afstand gehouden. Dat zij nu nog bij mij is, dat is iets om een diepe buiging voor te maken. Ik was niet de leukste in die periode."

De Mol vertelde ook dat hij in deze periode zijn troost vond in voedsel. "Ik hou ook wel van een drankje, maar dat werkte niet", bekende de presentator. "Ik had stress, ik sliep slecht, mijn ogen gingen achteruit. Ik zocht energie en ik dacht: dat zit in een boterham met pindakaas. En dan niet in eentje, maar in zes. En ik wist het ook slecht te verbergen, de pindakaas zat dan in mijn snor. Het was vluchtgedrag, ik wilde mezelf alleen maar vullen."

Achteraf erkent De Mol dat hij open had moeten zijn over problemen op dat moment. "Maar ik dacht: als je er aandacht aan geeft, dan geef je het lucht en dan is het er", legde hij uit in MISCHA!. "Maar daar heb ik mijn vrouw veel verdriet mee gedaan. Die heeft het op allerlei manieren geprobeerd, maar die kwam niet bij mij." Ook vindt hij het erg dat zijn tante Linda "zo hard is aangepakt, dat raakte mij nog veel meer."