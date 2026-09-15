UEFA wijst finale Champions League toe aan München en Barcelona

THESSALONIKI (ANP) - De UEFA heeft de finale van de Champions League van 2028 toegewezen aan München en de eindstrijd van 2029 aan Barcelona. Dat gebeurde dinsdag tijdens een vergadering in Thessaloniki. Vorig jaar was al besloten dat de finale van dit seizoen in 2027 in het stadion van Atlético Madrid is.

Boekarest mag in 2028 de finale van de Europa League organiseren en Turijn de finale van de Conference League. Een jaar later zijn Belgrado (Europa League) en Boedapest (Conference League) aan de beurt.

De finales van de Champions League bij de vrouwen zijn in Lyon (2028) en Cardiff (2029). De Johan Cruijff ArenA in Amsterdam werd aangewezen als speellocatie voor de Europese Supercup in 2027 en Astana voor de editie in 2028.

De volgende vergadering van het uitvoerend comité van de UEFA is op 7 december in Belfast, de dag na de loting voor de kwalificatie van het EK van 2028. De loting is ook in Belfast.