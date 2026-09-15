Johnny de Mol vindt het gek dat moeder 'icoon Willeke' is

Johnny de Mol vindt het "soms gek" dat Willeke Alberti zijn moeder is. Dat vertelde de Talpa-presentator dinsdag in gesprek op NPO Radio 1. De Mol zegt dat het "soms als twee werelden voelt dat je moeder zo'n bijzondere vrouw is. Willeke is algemeen bezit, een icoon."

De presentator vertelt hoe hij vroeger met zijn broertje in Carré zat als zijn moeder optrad. "Dan kwam het lied Samen zijn en dan wisten we precies bij welke noot die traan kwam", zegt De Mol. "Dan zeiden we: jeetje mam, daar gá je weer!"

Maar nu kijkt hij anders naar de optredens van zijn moeder. "Ze heeft zoveel om uit te putten", stelt hij in het programma MISCHA!. "Het was niet gespeeld, maar dat vonden we als kind wel. Nu ben je ouder en begrijp je het wel."

Gekke moeder

De Mol is zijn moeder dankbaar voor zijn opvoeding. Hij zegt dat veel wijsheden waar hij in zijn leven baat bij heeft gehad "uit haar koker" komen. "Kijk om naar je kwetsbare medemens, en brede schouders kunnen meer dragen."

In het programma was kort een boodschap te horen van Willeke voor haar zoon. Zij zong een paar liefdevolle regels voor De Mol en zei "dat ik ontzettend trots op je ben. Dat wilde ik even zeggen. Gekke moeder heb je, hè." De boodschap ontroerde De Mol merkbaar.