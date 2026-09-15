Meghan feliciteert jarige Harry: simpelweg de beste

Meghan heeft dinsdag een lieve verjaardagswens voor haar echtgenoot prins Harry gedeeld op Instagram. "Hij is simpelweg de beste", schrijft de hertogin van Sussex bij een videomontage van een reeks foto's en filmpjes van hun gezin. "Gefeliciteerd met je verjaardag, mijn liefste."

Harry, de tweede zoon van de Britse koning Charles, is dinsdag 42 jaar geworden. Het is zijn eerste verjaardag sinds hij weer teruggekeerd is in het Verenigd Koninkrijk.

De hertog en hertogin van Sussex zijn sinds hun verhuizing vorige maand al verschillende keren in het nieuws geweest. Maandag werd bekend dat ze hun kinderen Archie en Lilibet vlak na het begin van het schooljaar uit veiligheidsoverwegingen naar een andere school sturen. Ook meldden verschillende Britse media dat de beveiligingssituatie van Harry in het Verenigd Koninkrijk opnieuw zou worden beoordeeld, nu zijn gezin daar weer woont.