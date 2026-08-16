Johnny Depp in gesprek over Pirates of the Caribbean 6

Johnny Depp keert mogelijk terug als Jack Sparrow in Pirates of the Caribbean 6. "We zijn in gesprek met Johnny" verelt producent Jerry Bruckheimer aan Deadline. "We werken aan een scenario en hopelijk krijgen we dit voor elkaar."

Depp speelde het personage in alle vijf eerdere Pirates-films. Ook actrice Margot Robbie is volgens Deadline betrokken bij het vervolg. Naar verluidt krijgt haar personage de hoofdrol in de nieuwe film en is voor Depp een kleinere rol weggelegd.

De eerste film in de reeks, The Curse of the Black Pearl, verscheen in 2003. Daarna volgden Dead Man's Chest (2006), At World's End (2007), On Stranger Tides (2011) en Dead Men Tell No Tales (2017).