YUNGBLUD treedt ondanks beenblessure op in Portugal en België

YUNGBLUD heeft zijn been in het verband. Op Instagram deelt de 29-jarige Britse rockmuzikant een foto van hem met zijn linkerbeen van top tot teen in het verband. Ook is op de foto te zien dat hij krukken heeft om zichzelf te verplaatsen. De zanger laat verder niet weten wat er met zijn been is gebeurd.

Aan zijn fans laat YUNGBLUD weten dat hij nog steeds voornemens is om volgende week op te treden in Portugal en België. "Ik kom eraan en het wordt een verdomd groot feest. Tot volgende week. We gaan ervoor", schrijft hij bij het bericht. Hij plaatste de foto met het nummer I'm Still Standing van Elton John. Het is niet de eerste keer dat de artiest een blessure heeft. Zo brak hij tijdens een concert in Houston in 2018 zijn enkel. Hij liep de breuk op tijdens het zingen van zijn nummer California en trad de dag erna alweer op in een rolstoel en met een felroze gipsverband.

De Britse artiest heeft volgende week optredens gepland tijdens onder meer het Belgische muziekfestival Pukkelpop en in Portugal als headliner van het festival CA Vilar de Mouros.