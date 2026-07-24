Johnny Depp verschijnt als Scrooge bij Comic-Con

Johnny Depp heeft bezoekers van Comic-Con verrast met een optreden als zijn aankomende personage Ebenezer Scrooge. De 63-jarige acteur verscheen tijdens het evenement in San Diego volledig in kostuum om de nieuwe bewerking van het klassieke Charles Dickens-verhaal te promoten.

"Hebben jullie dan geen leven? Geen verantwoordelijkheden?", sprak hij de honderden fans die zich hadden verzameld toe. De acteur verscheen met de welbekende hoge hoed, wandelstok en make-up waardoor hij er ouder uitzag, en bleef tijdens zijn optreden in zijn rol. Na afloop werd op het evenement voor het eerst de trailer van de film onthuld.

De acteur verscheen eerder in Las Vegas ook op het podium van CinemaCon. "Het is werkelijk een buitengewoon voorrecht geweest", liet hij destijds weten over het spelen van de rol, waarna hij benadrukte sinds zijn kindertijd "gefascineerd" te zijn door het verhaal.

Ebenezer wordt geregisseerd door Ti West. Naast Depp maken onder anderen Ian McKellen, Daisy Ridley, Rupert Grint en Sam Claflin deel uit van de cast. De film verschijnt op 13 november.