WK-gangers Curaçao en Haïti treffen elkaar in Nations League

MIAMI (ANP) - Curaçao is in de groepsfase van de Concacaf Nations League gekoppeld aan onder meer Haïti. Dat is het resultaat van de loting in Miami. Beide landen waren deze zomer actief op het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Suriname zit in een poule zonder WK-gangers.

Naast Haïti speelt Curaçao in de poule tegen Costa Rica, Trinidad en Tobago, Nicaragua en de Dominicaanse Republiek. Suriname treft Honduras, Jamaica, Guatemala, Martinique en El Salvador.

De groepswedstrijden zijn in september en oktober. De twee best geklasseerde ploegen van elke poule gaan door naar de kwartfinales in november. Mexico, de Verenigde Staten, Canada en Panama zijn al zeker van de kwartfinales op basis van hun ranking.

Het Curaçao van bondscoach Dick Advocaat strandde in de groepsfase van het WK. De kleinste WK-deelnemer ooit verloor van Duitsland (7-1), pakte tegen Ecuador (0-0) het eerste WK-punt ooit, maar redde het daarna niet tegen Ivoorkust (0-2). Haïti verloor drie keer in de groepsfase.