JoJo viert twintigjarig jubileum The High Road met tour

JoJo gaat op tournee ter ere van het twintigjarig bestaan van haar album The High Road. De Amerikaanse zangeres geeft in november zeven shows in de Verenigde Staten, meldt Billboard.

De tournee, The High Road Tour: 20 Years Unplugged, begint op 13 november in Boston en eindigt op 24 november in Chicago. "Deze nummers zijn met mij meegegroeid en ik ben met hen meegegroeid", zegt de 35-jarige zangeres over het jubileum.

The High Road verscheen in 2006 en bevatte de hit Too Little Too Late. Het nummer bereikte destijds de top 5 van de Amerikaanse Billboard Hot 100.