Finneas en andere artiesten stappen uit tour Ed Sheeran

Finneas en meerdere andere artiesten hebben zich teruggetrokken als voorprogramma van de tournee van Ed Sheeran. Ze doen dat uit solidariteit met Macklemore, die eerder van de tour werd gehaald nadat hij zich tijdens optredens had uitgesproken voor Palestina. Door de afzeggingen heeft Sheerans Loop-tour momenteel geen voorprogramma's meer.

Finneas, de broer en vaste muzikale partner van Billie Eilish, zou eind november en begin december zes shows in Zuid-Amerika openen. Hij maakte dinsdag op sociale media bekend niet meer mee te doen. "Artiesten mogen niet het zwijgen worden opgelegd wanneer ze opkomen voor onderdrukten", schreef hij. Ook verklaarde hij achter Palestina en de Palestijnse bevolking te staan.

Ook Aaron Rowe, de Ierse band Beoga en Lukas Graham hebben zich teruggetrokken.

Macklemore werd maandag van de tour gehaald na pro-Palestijnse uitspraken tijdens twee shows in New Jersey. Sheeran liet dinsdag weten dat het besluit om Macklemore te weren niet door hem was genomen en dat hij juist had geprobeerd in te grijpen.