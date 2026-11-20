Het nummer Jolene van de overleden countryzangeres Dolly Parton heeft meer dan 1 miljard streams op Spotify. Muziekwebsite Billboard heeft de erven van Parton daarom vrijdag een onderscheiding gegeven. Partons nicht Danielle Parton nam de plaque aan. "Ik ben vereerd om deze aan te nemen namens @dollyparton", schrijft ze op Instagram. "Haar muziek zal voor altijd blijven bestaan."

Jolene is het meest gestreamde nummer van de in augustus overleden zangeres. De single kwam uit in 1973. Sindsdien werd het nummer gecoverd door onder meer Miley Cyrus, The White Stripes en Beyoncé. In Nederland is het nummer jaarlijks te horen in de NPO Radio 2 Top 2000, waar het in 2025 op nummer 98 stond.