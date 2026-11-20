TURIJN (ANP) - Tennisser Daniil Medvedev heeft de halve finales van de ATP Finals in Turijn bereikt. De Rus won zijn derde groepswedstrijd met 6-3 6-4 van de Amerikaan Frances Tiafoe. Het was zijn tweede zege bij de seizoensafsluiter met de acht beste spelers van het afgelopen jaar.

Met zijn zege legde Medvedev beslag op de tweede plaats in de poule, achter Carlos Alcaraz. De Spanjaard boekte eerder vrijdag tegen de Italiaan Flavio Cobolli zijn derde overwinning in Turijn: 6-4 6-1.

Medvedev won de eerste set na een break op 3-2 en brak Tiafoe in de tweede set op 4-4. De nummer 5 van de wereld haalde daarna de winst binnen in zijn eigen servicegame.