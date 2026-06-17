Jon Bon Jovi volledig hersteld van stemproblemen

Jon Bon Jovi is "volledig hersteld" van zijn stemproblemen. Dat vertelt de zanger in een interview met People. Bon Jovi onderging in 2022 een stembandoperatie.

"Ik heb nooit iets gedaan om mijn stembanden te beschadigen; ik leefde niet ongezond. Ik ben een geschoolde zanger", vertelt de 64-jarige Bon Jovi. "Dus toen een arts me moest uitleggen dat een van mijn stembanden letterlijk aan het atrofiëren was, was dat verwarrend."

Volgens de zanger duurde het herstel langer dan hij had gehoopt, "maar we hebben nooit de hoop opgegeven". Hij vond veel steun bij zijn bandleden. "Ze hebben nooit aan me getwijfeld, nooit naar ander werk gezocht en nooit besloten om ermee te stoppen. Mijn liefde voor hen is alleen maar gegroeid."

Op 7 juli begint de band Bon Jovi met hun Forever Tour. Het is de eerste grote tournee van de band na de stembandoperatie van de frontman.