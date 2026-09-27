Jon Watts gaat nieuwe Star Wars-film regisseren

Jon Watts is aangetrokken als regisseur van een nieuwe Star Wars-film, melden Amerikaanse media. De filmmaker, onder meer bekend van zijn werk aan drie Spider-Man-films met Tom Holland, gaat het eerste deel van een geplande trilogie regisseren in wat bekendstaat als de Skywalker Saga.

De Skywalker Saga bestaat tot nu toe uit negen films. De originele trilogie begon met Star Wars Episode IV - A New Hope uit 1977, gevolgd door The Empire Strikes Back in 1980 en Return of the Jedi in 1983. Daarna volgden drie prequelfilms in 1999, 2002 en 2005. De laatste drie films verschenen in 2015, 2017 en 2019.

Volgens Deadline werkt Simon Kinberg al sinds 2018 aan de nieuwste trilogie en zou Daisy Ridley naar verluidt haar rol als Rey weer oppakken.

Na het verschijnen van The Rise of Skywalker in 2019 was The Mandalorian and Grogu afgelopen zomer de eerste Star Wars-film die uitkwam in de bioscopen. In mei 2027 staat de release gepland van Starfighter met Ryan Gosling in de hoofdrol.