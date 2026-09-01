Ook Jonathan Bailey heeft zich teruggetrokken uit de West End-musical Sunday in the Park with George. Het besluit van de Britse acteur volgt op de afzegging van Ariana Grande, schrijft hij dinsdag op Instagram. De zangeres en actrice trok zich eerder al terug uit de productie, omdat ze voor onbepaalde tijd pauze neemt van het openbare leven.

"Ari is een van mijn dierbaarste vrienden en ik sta onvoorwaardelijk achter haar", begint Bailey zijn verklaring. "Na lang nadenken heb ik besloten om me eveneens terug te trekken uit Sunday in the Park with George." Grande en Bailey speelden ook samen in de succesvolle Wicked-films.

Bailey laat weten de musical nog steeds "briljant" te vinden en voelt zich "ontzettend gezegend" met zijn betrokkenheid. Hij kijkt er "enorm naar uit om te zien wat de twee acteurs die deze rollen nu gaan overnemen zullen creëren". De twee acteurs die zich nu hebben teruggetrokken, zouden de hoofdrollen vertolken als de Franse schilder George en zijn muze Dot.

De voorstelling zou in eerste instantie in de zomer van 2027 te zien zijn. De productie kon nog niet aan The Hollywood Reporter laten weten of die planning nog haalbaar is. "Meer nieuws over de casting en de productie wordt te zijner tijd bekendgemaakt", aldus een verklaring. De kaartverkoop voor Sunday in the Park with George is al twee keer uitgesteld en is nog niet van start gegaan.