Een federale rechter heeft een rechtszaak die een oud-stylist van Lizzo had aangespannen tegen het bedrijf van de zangeres afgewezen. De oud-medewerkster stelde dat zij tijdens de tournee van Lizzo in 2023 een onveilige werkomgeving heeft ervaren. Maar de rechter stelde dinsdag dat de situaties die Asha Daniels kon bewijzen juridisch gezien vallen onder "alledaagse ongemakken op de werkvloer".

Wel oordeelde de rechter dat de opmerkingen die Lizzo gemaakt zou hebben en die als racistisch en 'bodyshaming' kunnen worden ervaren "ongepast en onprofessioneel" kunnen worden genoemd. Doordat de rechter de zaak heeft verworpen, kunnen de beschuldigingen niet aan een jury worden voorgelegd.

Het is de tweede nederlaag voor Daniels. Eind 2024 werd de rechtszaak waarin zij Lizzo zelf beschuldigde van racistische teksten en seksuele intimidatie ook al afgewezen. In dit geval wees de rechter de zaak af omdat de feiten waar Daniels haar oud-werkgever van beschuldigde in Europa hadden plaatsgevonden en niet in Amerika.

Overigens loopt er nog een andere zaak tegen Lizzo, die ook door drie achtergrondzangeressen wordt beschuldigd van vermeende seksuele intimidatie en het creëren van een onveilige werkomgeving tijdens dezelfde tournee in 2023. Lizzo liet in mei weten de zaak niet te willen schikken en door te willen vechten "omdat de beschuldigingen niet waar zijn".