Jonathan Levine in beeld als regisseur vervolg Days of Thunder

De Amerikaanse filmmaker Jonathan Levine gaat mogelijk het vervolg op de film Days of Thunder uit 1990 regisseren. Volgens Deadline voert Levine momenteel gesprekken om de regie van de film met hoofdrolspeler Tom Cruise op zich te nemen.
Levine was in het verleden regisseur van films als 50/50, Warm Bodies en Long Shot. Dit jaar verschijnt naar verwachting ook zijn nieuwste film Mr. Irrelevant: The John Tuggle Story, met David Corenswet in de hoofdrol.
De eerste Days of Thunder ging over een jonge racer die grote risico's neemt om de top van NASCAR te bereiken. In die film speelden ook Nicole Kidman en Robert Duvall. Het is niet de eerste keer dat Cruise weer een van zijn oude rollen oppikt. Dat deed hij een paar jaar geleden ook met Top Gun: Maverick uit 2022. Die film kwam 36 jaar na de originele Top Gun.