Ali B: evenement gaat alleen over ondernemen

Het evenement in The Harbour Club in Vinkeveen waar Ali B donderdag zal spreken, gaat alleen over ondernemen. Dat stelde de rapper in een reactie aan RTL Boulevard.

"Morgen gaat het alleen over ondernemen, de andere sprekers, over de mensen die komen en de organisatie. Dat is waar het over gaat en over zal gaan", aldus Ali B. "De mensen die een kaartje kopen, kopen die voor zichzelf en hun onderneming. Omdat ze willen netwerken, daar gaat het over. Zo is het ook aangekondigd en dat is waar iedereen op gefocust is en daar zal het over gaan", vervolgt Ali B. "Anders had ik wel een theatershow aangekondigd."

In de media was er veel aandacht voor het feit dat Ali B bij het evenement van Missing Pieces aanwezig is. De artiest werd eerder afgelopen mei in hoger beroep veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf voor twee verkrachtingen. De rapper ging in cassatie bij de Hoge Raad en zolang dat loopt, hoeft hij niet naar de gevangenis.