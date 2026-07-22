Jongste dochter van Jolie en Pitt wil naam vader laten vallen

Vivienne, de jongste dochter van Angelina Jolie en Brad Pitt, wil officieel de naam van haar vader laten vallen, melden Amerikaanse media. People schrijft op basis van rechtbankdocumenten dat de reden voor de aanvraag "persoonlijk" is.

De 18-jarige Vivienne is niet het eerste kind van het voormalige stel dat een soortgelijke stap neemt. Ook Zahara, Maddox en Shiloh lieten de naam van Pitt schrappen.

Hollywoodsterren Pitt en Jolie gingen in 2016 uit elkaar. Het koppel heeft samen zes kinderen. Er gaan al jarenlang verhalen dat Pitt een moeizame relatie met zijn kinderen heeft.