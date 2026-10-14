Joni Mitchell krijgt na 62 jaar Amerikaanse nationaliteit

Joni Mitchell heeft na 62 jaar in de Verenigde Staten de Amerikaanse nationaliteit gekregen. Dat heeft de Canadese zangeres bekendgemaakt via sociale media. Bij haar bericht deelt ze beelden van haar beëdigingsceremonie.

"Een reis die 62 jaar geleden begon", schrijft ze op Instagram. Daarbij deelt ze een foto van zichzelf met een Amerikaanse vlag in haar handen. Op een video is te zien hoe de naam van de zangeres onder luid applaus wordt omgeroepen.

De 82-jarige Mitchell, bekend van nummers als Both Sides Now en A Case of You, verhuisde in 1965 naar de Verenigde Staten. Komend jaar verschijnt een biografische film over het leven van de zangeres. Mitchell wordt daarin vertolkt door Meryl Streep.