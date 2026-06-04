Het Joods Museum Amsterdam maakt samen met Hans Klok de tentoonstelling Abracadabra, over de geschiedenis van beroemde goochelaars en illusionisten. De expositie is van 25 september tot en met 29 maart te zien.

"Ik ben trots dat het Joods Museum mijn grote voorgangers voorstelt in een magische tentoonstelling waarin niets is wat het lijkt", zegt Klok in een persverklaring.

De tentoonstelling besteedt speciale aandacht aan de rol van Joodse illusionisten tijdens de zogenoemde Golden Age of Magic rond 1900. Bezoekers kunnen onder meer kennismaken met Harry Houdini, Horace Goldin en de Nederlands-Joodse goochelaar Okito. Ook kunnen ze zelf goocheltrucs uitproberen.