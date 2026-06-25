Joop van den Ende ontvangt Gouden Televizier Oeuvre-Ring

Joop van den Ende krijgt tijdens het Gouden Televizier-Ring Gala een oeuvreprijs. De voormalig tv-maker ontvangt de Gouden Televizier Oeuvre-Ring vanwege zijn bijdragen aan de Nederlandse televisie. "Het is de kroon op een carrière die zijn weerga niet kent", schrijft de organisatie van de Gouden Televizier-Ring.

De 84-jarige Van den Ende werd voor zijn tv-producties in totaal 26 keer genomineerd voor de prestigieuze televisieprijs. Onder meer zijn producties Dagboek van een Herdershond, de Playback Show en Goede Tijden, Slechte Tijden werden bekroond met een Gouden Televizier-Ring.

"Ik ben zeer vereerd met deze unieke onderscheiding. De Gouden Televizier Oeuvre-Ring betekent ongelooflijk veel voor mij", laat Van den Ende weten. "Toen ik het nieuws hoorde, was ik oprecht geraakt. Ik ben dankbaar en trots dat ik deze erkenning mag ontvangen." Hij ontvangt de prijs bij het gala op 8 oktober.

De hoofdredacteur Gouden Televizier-Ring-verkiezingen noemt Van den Ende "een van onze grote iconen". Hij prijst de intuïtie en het vakmanschap van de maker. De oeuvreprijs werd eerder uitgereikt aan sterren als Mies Bouwman (2009), Linda de Mol (2015), Ivo Niehe (2020) en André van Duin (2024).