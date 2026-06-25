Meteorologen: grote kans dat WK-duel Oranje vertraging oploopt

KANSAS CITY (ANP) - De kans lijkt groot dat de wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Tunesië vertraging oploopt door het voorspelde noodweer in Kansas City. Meteorologen voorspellen onweer, zware regenval en storm in de kleinste speelstad van het WK en vrezen dat het duel niet op tijd begint of onderbroken wordt. De laatste groepswedstrijd van Oranje begint om 01.00 uur in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd).

Vanaf vijf uur voor de aftrap hangen er volgens de voorspellingen verspreide onweersbuien in de lucht in de regio Kansas City, die gepaard gaan met zware regenval en harde windvlagen. Een uur voor de wedstrijd kan het zelfs zwaar onweren. Pas de ochtend na de wedstrijd (lokale tijd) trekt het onweer voorbij.

WK-duels in de VS kunnen te maken krijgen met langdurige vertragingen, omdat de FIFA zich moet houden aan lokale veiligheidsvoorschriften met betrekking tot bliksem. Dat bleek maandag toen de tweede helft van het duel tussen Frankrijk en Irak twee uur later begon omdat het onweerde in Philadelphia.