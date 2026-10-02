Joop van den Ende is zich er op 84-jarige leeftijd van bewust dat zijn leven "binnenkort afgelopen kan zijn", maar laat zich daardoor niet weerhouden om jaren vooruit te plannen. Dat vertelt de theaterproducent in een interview met het AD.

Van den Ende is onder meer betrokken bij de terugkeer van The Phantom of the Opera in Nederland in 2028 en werkt aan de musical Surabaya Dreams, die rond 2030 moet verschijnen. "Het is een beetje mijn kop in het zand steken. Ik weet heus wel dat het binnenkort afgelopen kan zijn", zegt hij over het maken van plannen voor de komende jaren.

De producent wijst erop dat een broer van hem 90 jaar is en zijn overleden zus 89 werd. "Ik kom uit een generatie met goede genen." Van den Ende zegt zich ondanks neuropathie in zijn benen goed te voelen. Door de zenuwaandoening loopt hij met een rollator. "Van mijn knieën tot mijn kruin ben ik… nou ja, voel ik me 40."

Stoppen met werken lijkt voor Van den Ende voorlopig niet aan de orde. "Wat ik gewoon het allerleukste vind in het leven, is nieuwe dingen maken."