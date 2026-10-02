Orgel Joke en Victor Mids zijn te zien in de aanstaande Halloween Special van LOL: Last One Laughing. Prime Video heeft vrijdag bekendgemaakt dat zij gastoptredens verzorgen in de serie. Ook oud-winnaar Tina de Bruin komt langs in het nieuwe seizoen.

In LOL: Last One Laughing worden deelnemers vier uur opgesloten en mogen ze niet lachen. Eerder werd al bekendgemaakt dat de kandidaten van dit seizoen allemaal oud-deelnemers zijn en voor het eerst in duo's de strijd aangaan. De nieuwe spelregel tijdens de special is dat ze ook niet mogen schrikken. Onder meer Bram Krikke, Jelka van Houten, Nabil Aoulad Ayad en Ruben van der Meer doen weer mee.

De eerste drie afleveringen zijn vanaf 22 oktober te zien bij de streamingsdienst, de finale aflevering volgt op 29 oktober. Philippe Geubels en Jeroom Snelders presenteren het programma.