Joost Klein begint dinsdagavond in de Duitse stad Hamburg met het Europese deel van zijn wereldtournee. "Dankbaar voor de ervaring", schrijft Klein bij een foto op Instagram.

De Nederlandse zanger en rapper reist de komende maanden langs verschillende Europese steden. Op zijn tourschema staan onder meer concerten in Londen, Berlijn en Oslo. Klein heeft er de afgelopen periode al een druk internationaal schema op zitten. Hij trad op tijdens het Amerikaanse festival Coachella en gaf meerdere concerten in de Verenigde Staten, waaronder in Los Angeles en New York.

Klein beleefde na zijn diskwalificatie in de finale van het Eurovisie Songfestival in 2024 een roerige periode, maar bleef optreden. De precieze tourplanning deelde de artiest eerder via zijn sociale media en officiële kanalen.