Koning Filip van België heeft dinsdag in het Paleis der Academiën in Brussel de Francqui-Collen Prijs 2026 uitgereikt. De wetenschapsprijs, ook wel de 'Nobelprijs van België' genoemd, werd uitgereikt aan Diether Lambrechts en Patrice Cani.

Lambrechts, werkzaam aan de Universiteit Leuven, ontving de prijs voor zijn onderzoek naar de meest doeltreffende behandeling voor kankertumoren. Cani, werkzaam aan de UCLouvain, werd onderscheiden voor zijn onderzoek naar de wisselwerking tussen darmbacteriën en het brein, en voor zijn ontdekkingen rond de gunstige effecten van de bacterie Akkermansia muciniphila.

De Francqui-Collen Prijs wordt jaarlijks door de Belgische koning uitgereikt. De prijs bestaat onder meer uit 250.000 euro. Het grootste deel van dit bedrag is bestemd voor het onderzoek van de winnaar; een kleiner deel is voor de winnaar zelf.