Joost Klein heeft zijn geplande optredens in Warschau geannuleerd. De Nederlander zou eigenlijk maandag en dinsdag in de Poolse hoofdstad optreden, maar heeft om onverwachte persoonlijke omstandigheden afgezegd.

"Op 15 en 16 juni moet ik bij mijn dierbaren zijn tijdens deze moeilijke periode", deelt Klein in een boodschap op Instagram zonder verdere details te geven. "Hierdoor gaan mijn shows in Warschau helaas niet door zoals gepland en worden ze verplaatst naar een latere datum. We doen ons best om zo snel mogelijk nieuwe data te vinden."

Klein is al enkele maanden bezig met een wereldtournee. Hij trad al op in Noord- en Zuid-Amerika en is inmiddels in Europa beland. Dit najaar gaat hij ook naar Australië en Nieuw-Zeeland.